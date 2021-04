Repubblica – Contatti vivi tra Roma e Sarri, si è parlato di un azzurro

I contatti tra la Roma e Sarri sono continui e non è da escludere un futuro in panchina giallorossa per l’ex Juve.

Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, società e allenatore starebbero anche già parlando dei possibili nomi per dare vita alla prossima campagna acquisti. Tra i profili menzionati è spuntato quello di Elseid Hysaj, che molto probabilmente non rinnoverà con il Napoli. E’ un calciatore che piace al tecnico toscano da sempre e con il passaggio alla difesa a quattro in casa giallorossa, difatti, potrebbe essere un ottimo innesto per la retroguardia difensiva. E’ un calciatore di esperienza e di sicura affidabilità(con Sarri ha dato il meglio, fino ad ora, nella sua carriera da calciatore).

Non è niente da escludere dunque in vista della prossima stagione, anche se il club giallorosso valuta prepotentemente anche il nome di Massimiliano Allegri. Sarri rimane una delle prime scelte.