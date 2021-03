Il professor Pierpaolo Mariani, primario di ortopedia della clinica di Villa Stuart, ha parlato a Radio Punto Nuovo dell’infortunio di Ghoulam:

“Quella di Ghoulam è stata una classica rottura del crociato, ma i tifosi del Napoli possono stare tranquilli. Perché? Perché tornerà tutto nella norma. Importante dire che dipenderà molto da come il calciatore risponderà al percorso di recupero, ma Ghoulam tornerà ad essere quello di prima in 4-5 mesi.

Carriere a rischio? Assolutamente no. Non è un infortunio del genere che può mettere a rischio una carriera. Conosco bene Ghoulam, è determinato e pieno di volontà. Non si può mettere una pietra tombale sulla sua vita calcistica a 30 anni, ci sono giocatori che continuano fino a 40 anni. In un paio di giorni Faouzi lascerà la clinica, più tardi faremo degli accertamenti per vedere come ha reagito all’intervento. La riabilitazione sarà decisa insieme al dottor Canonico. Le parole di Ghoulam dopo l’operazione? Appena sveglio, ‘sotto i fumi’ dell’anestesia, ci ha ringraziato: dai medici, agli infermieri. Mi ha commosso, non capita spesso”.