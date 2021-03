Amin Younes, in prestito all’Eintracht Francoforte ma di proprietà del Napoli, sta disputando una stagione più che positiva in Germania. Tant’è che il club tedesco potrebbe riscattare il calciatore prima rispetto alla scadenza del prestito fissata per il 2022. L’operazione con la società partenopea potrebbe definirsi in estate, accontentando il tecnico Adi Hutter, il quale nutre profonda stima nei riguardi di Younes, condivisa con il CT della Germania Loachim Low. Tra i 2 e i 3 mln si può chiudere la trattativa. Lo riferisce la redazione tedesca di Sky Sport.