Il Napoli si prepara ad affrontare il Bologna nella 26esima giornata di Serie A con diverse pedine importanti che tornano a piena disposizione, a partire da Kalidou Koulibaly che si riprenderà il posto al centro della difesa dopo il turno di squalifica. Insieme a lui ci sarà Rrahmani (in pole su Manolas), con Di Lorenzo e Ghoulam sulle fasce. E’ quanto riporta Gianluca Di Marzio, volto noto di Sky Sport, sul proprio sito ufficiale. Sono tanti i dubbi di formazione per Rino Gattuso, a partire dalla porta. Ospina è ormai recuperato, e sembra essere in vantaggio su Meret per partire dal 1′ minuto. A centrocampo confermati Demme e Fabian Ruiz, con Zielinski a fare da raccordo con il reparto offensivo, che a meno di sorprese sarà composto da Insigne, Mertens e Politano, con Osimhen verso la panchina. Di seguito la probabile formazione completa:

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.