GdS – Gattuso esule: fra la sfiducia di ADL e l’affetto del gruppo

Iniziano ad affiorare incomprensione in casa Napoli, il primo protagonista è Gennaro Gattuso. Il pareggio in casa del Sassuolo ha arricchito malumori e quelle incomprensioni che forse sino a fine stagione posso essere una costante. Dalla rabbia di Insigne a fine gara al discorso di Ghoulam del giorno dopo passando per l’allontanamento in allenamento di Mario Rui. Nel mezzo però c’è Ringhio. Il tecnico – come riporta la Gazzetta dello sport – è un uomo solo. Sente che la squadra è con lui, ma forse non tutti remano nella stessa direzione. Ad oggi può contare solo su se stesso e sul proprio lavoro. Gattuso però sa ADL non lo congederà subito, ma aspetterà la fine della stagione.