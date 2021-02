“Gattuso non è Guardiola, ma neanche Pirlo”: così la Gazzetta dello Sport

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si apre con la vittoria del Napoli contro la Juventus e va in direzione di Gennaro Gattuso nel match tra panchine con Andrea Pirlo:

“Ha vinto l’amico fragile: Rino Gattuso, bersaglio mobile di Napoli, sull’orlo di un esonero molto annunciato e mai praticato, si è preso una bella rivincita sui detrattori e sulla Juve che l’aveva battuto in Supercoppa. Napoli-Juve non è stata una grande partita, per certi versi è stata una partita sbagliata, però ha fatto un po’ di chiarezza. Ci ha confermato come Gattuso non sia Guardiola, proprio no, ma un allenatore che bene o male i risultati li ottiene. E ci ha detto che Pirlo non è ancora il nuovo Guardiola, e chissà se mai lo diventerà, ma un allenatore alla ricerca di una definizione di sé”.