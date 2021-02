VIDEO – Sky omaggia Insigne per i 100 gol in azzurro

Il capitano del Napoli scala le classifiche marcatori, e raggiunge quota 100. per Lorenzo Insigne un traguardo importante che inevitabilmente gli spalanca le porte nell’Olimpo dei marcatori della storia azzurra, lui il 7^o a raggiungere questo importante obiettivo. Dopo i goleador Mertens, Maradona, Hamsik, Cavani e Higuain ora anche Lorenzo, l’orgoglio di Napoli, ha questo marchio indelebile del 100esimo gol, che sarebbe stato diverso con i tifosi allo stadio, ma che è ugualmente bello per l’importanza e il modo in cui è arrivato. Così Sky Sport ha voluto omaggiare il capitano del Napoli: