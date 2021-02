“Questa volta De Laurentiis osserva e tace, evitando di comunicare telefonicamente la sua rabbia ad orecchie indiscrete. Preferisce riflettere, il patron, sperando di non dover accelerare il processo di rinnovamento che certamente prenderà forma al termine della stagione, oltre ad un pesante taglio al monte ingaggi dei calciatori. Ma se malauguratamente il Napoli non riuscisse ad arrivare alla finale di Coppa Italia e poi dovesse anche perdere sabato in campionato allo stadio Maradona contro la Juventus, sarebbe quasi inevitabile trovare un tecnico che possa fare da traghettatore fino al termine della stagione.“.

Così questa mattina Tuttosport ha commentato le ore che precedono i match contro Atalanta e Juventus. L’unico allenatore di traghettare la squadra fino a fine stagione, secondo il quotidiano, sarebbe Walter Mazzarri, da sempre elogiato da De Laurentiis.