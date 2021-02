Nell’Atalanta di Gasperini c’è un giocatore che, in questo momento, è irrinunciabile in attacco: Luis Muriel. I numeri del centravanti colombiano sono grandiosi, con 15 reti distribuite nelle 27 partite giocate tra campionato.

Dando per scontata la conferma di Pessina nel ruolo di trequartista, con il rientro di Freuler al centro vicino a de Roon, nell’attacco nerazzurro resta solo un posto da assegnare e i candidati sono Duvan Zapata e Josip Ilicic. Il colombiano ha dimostrato di essere più efficace dal primo minuto, mentre per Ilicic non ci sarebbero problemi a entrare a partita in corso.

Negli altri reparti, dal report ufficiale Hateboer, Sutalo e Maehle hanno lavorato a parte rispetto al gruppo. Per l’ olandese sono quasi nulle le possibilità di scendere in campo mentre il croato e soprattutto il nuovo acquisto danese Maehle ci sono tante speranze. La sensazione è che oggi, giorno di rifinitura, si capirà in modo definitivo se sulla fascia destra ci sarà l’ ex Genk, in caso contrario sarebbe un bel rebus considerando anche la squalifica di Romero.

Fonte: Tuttosport