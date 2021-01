PRIMA PAGINA GDS – “Ronaldo, cannibale da primato”

L‘edizione odierna della Gazzetta dello Sport torna sulla finale della Supercoppa di ieri, vinta dalla Juventus contro il Napoli, grazie al solito goal di Cristiano Ronaldo, uno che le finali le sbaglia raramente. Con la Supercoppa, Cr7 ha conquistato ben 20 trofei e ha siglato nelle finali addirittura 16 goal.

Per il resto, la Rosea pone l’accento sull’Inter con il titolo “La legge di Conte“, volendo sottolineare come questa sia l’Inter più forte degli ultimi dieci anni. Poi si passa anche al Milan, in procinto di acquistare Tomori, al Torino che ha appena cambiato allenatore, al caos in casa Roma, dove Fonseca rischia la panchina e alla vittoria della Lazio in Coppa Italia; però i biancocelesti dovrebbero essere deferiti dalla Procura per la gestione dei tamponi. Questa la prima pagina integrale: