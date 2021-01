Ieri sera, come di consueto, è andata in onda la puntata di MondoNapoli Live legata al post partita della Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli, vinta per 2-0 dai bianconeri.

Insieme abbiamo analizzato i dati della partita, con opinioni anche discordanti che hanno aperto ad un dibattito tra gli utenti e i nostri esperti.

Non è mancata l’analisi tattica del match, cercando soprattutto di trovare top e flop.

Inoltre uno dei temi caldi della serata è stato anche la cessione di Milik, ormai diventata ufficiale dalla tarda serata di ieri, e dei possibili colpi in entrata in vista del mese di giugno.

Vi aspettiamo oggi alle ore 18 per una nuova e ricchissima puntata di MondoNapoli Live, legata al fantacalcio!

