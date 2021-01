Villas-Boas su Milik: “Contento del suo arrivo, ma non può partire subito titolare”

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, ha parlato anche di Milik durante la conferenza stampa prima della gara contro il Monaco.

Si è espresso entusiasta del polacco: “Siamo felici che sia arrivato un calciatore così, cercavamo un rinforzo in quel ruolo. Può darci una grossa mano.”

Sulle sue condizioni, poi: “Sarà convocato contro il Monaco ma non potrà partire titolare, non gioca da tanto tempo ed ha bisogno di mettere minuti nelle gambe prima di essere schierato titolare. Valuterò poi se farlo entrare a partita in corso in base alle esigenze del match.”