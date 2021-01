Non terminano nemmeno nel 2021 le brutte notizie per il Napoli e per Victor Osimehn. Il numero 9 azzurro, infatti, è risultato positivo al tampone naso-faringeo effettuato ieri pomeriggio al rientro in Italia. Il giocatore è comunque asintomatico e non aveva ancora incontrato il gruppo squadra.

Il comunicato del club azzurro:

“La SSCN comunica che il calciatore Victor Osimhen è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al suo rientro dall’estero. Il calciatore è asintomatico e non ha incontrato il gruppo squadra”.