Rai – Llorente alla Sampdoria: si va verso la fumata bianca

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di mercato, per parlare della situazione di Fernando Llorente. Le sue parole:

“La prossima settimana ci potrebbe essere il sì di Llorente alla Samp. C’è la possibilità che firmi per sei mesi con la possibilità di prolungare anche il prossimo anno. Llorente incide in maniera importante sul monte ingaggi, per il Napoli è una buona notizia. I prossimi saranno dunque giorni importanti per l’addio dello spagnolo”.