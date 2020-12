SSC Napoli – Il report dell’allenamento odierno

Prosegue la marcia di avvicinamento alla supersfida di domani sera all’Olimpico con la Lazio. E’ appena stato diramato il report dell’allenamento odierno con gli azzurri che si prepareranno per il match, privi di tre pedine fondamentali per l’attacco, Insigne (Squalifica) Mertens e Osimenh (Infortunio):

“Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Lazio all’Olimpico in programma domani all’Olimpico alle ore 20.45 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sui campi 2 e 3 iniziando la sessione con una fase di riscaldamento su circuito.

Successivamente esercizi di passing drill e seduta tattica. Osimhen prosegue il percorso riabilitativo”.

Fonte: sscnapoli.it