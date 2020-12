Da Roma – Acerbi vuole esserci col Napoli: proverà il recupero in extremis

In vista della gara contro il Napoli, prevista domani sera all’Olimpico, il difensore della Lazio Francesco Acerbi ha fatto sapere che farà di tutto per esserci. Il Messaggero, quotidiano di Roma, scrive “Acerbi forza i tempi di recupero e striglia la squadra, col Napoli vuole esserci”.

Il difensore laziale si era infortunato nella gara della scorsa settimana contro il Verona, e secondo la diagnosi erano previsti dai 7 ai 10 giorni di stop. Acerbi vuole però dare l’esempio alla squadra ed esserci, perché non ci sta a vedere la Lazio ridotta in questo stato.

In accordo con i medici ha iniziato un lavoro differenziato e ha toccato qualche pallone insieme a Leiva. Sente molto la gara con il Napoli e farà di tutto per tentare il recupero in extremis. I dottori vorrebbero però andare un po’ più cauti e aspettare la partita con il Milan.