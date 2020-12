Anche oggi, la Protezione civile ha pubblicato i dati relativi alla diffusione del virus in Italia; è importante leggere questi dati per capire l’andamento del contagio in Italia. Questi i dati odierni:

Nuovi Positivi: 17938(+0,98%)

Decessi: 484(+0,76%)

Guariti: 16270(+1,51%)

Soggetti attualmente positivi: 686031

Incremento dei soggetti attualmente positivi: 1183(+0,17%)

Tamponi: 152697

Rapporto Nuovi Positivi/Tamponi: 11,74%

Questi i dati regione per regione:

Lombardia 443.662: +2.335 casi, +0,5% (ieri +2.736) con 25.523 tamponi

Veneto 190.641: +4.092 casi, +2,2% (ieri +5.098) con 15.950 tamponi

Piemonte 185.538: +1.011 casi, +0,6% (ieri +1.443) con 8.330 tamponi

Campania 173.965: +1.219 casi, +0,7% (ieri +1.414) con 17.319 tamponi

Emilia-Romagna 144.756: +1.940 casi, +1,4% (ieri +1.806) con 11.137 tamponi

Lazio 139.676: +1.339 casi, +1% (ieri +1.194) con 14.815 tamponi

Toscana 112.344: +673 casi, +0,6% (ieri +574) con 12.416 tamponi

Sicilia 78.190: +808 casi, +1% (ieri +1.016) con 7.094 tamponi

Puglia 72.972: +1.175 casi, +1,6% (ieri +1.478) con 7.122 tamponi

Liguria 55.618: +331 casi, +0,6% (ieri +263) con 2.752 tamponi

Friuli-Venezia Giulia 40.089: +573 casi, +1,4% (ieri +884) con 6.785 tamponi

Marche 34.798: +481 casi, +1,4% (ieri +451) con 4.206 tamponi

Abruzzo 32.084: +344 casi, +1% (ieri +277) con 4.858 tamponi

P. A. Bolzano 26.784: +251 casi, +0,9% (ieri +250) con 1.984 tamponi

Umbria 26.190: +145 casi, +0,6% (ieri +211) con 2.203 tamponi

Sardegna 26.278: +633 casi, +2,5% (ieri +168) con 3.606 tamponi

Calabria 19.796: +228 casi, +1,2% (ieri +235) con 2.179 tamponi

P. A. Trento 18.355: +157 casi, +0.9% (ieri +222) con 2.023 tamponi

Basilicata 9.425: +50 casi, +0,5% (ieri +85) con 836 tamponi

Valle d’Aosta 6.871: +34 casi, +0,5% (ieri +25) con 272 tamponi

Molise 5.681: +119 casi, +2,1% (ieri +72) con 1.287 tamponi