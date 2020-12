Ai microfoni del sito ufficiale della Sampdoria, dopo la partita tra Napoli e Sampdoria, Claudio Ranieri, il tecnico della Sampdoria, ha parlato della partita e ha commentato il risultato, che vede i doriani sconfitti per 1-2.

Queste le sue parole:

“Sono dispiaciuto per la sconfitta; abbiamo fatto una buona partita, ma bisognava essere pèiù cattivi e precisi. Fossimo stati più cinici, saremmo andati sullo 0-2, invece, nel secondo tempo, Lozano e Petagna hanno cambiato la gara. Sono però soddisfatto della prestazione: siamo stati determinati e abbiamo giocato bene, creando diverse occasioni. Adesso, però, dobbiamo fare più punti possibili prima di Natale, per far passare un Natale sereno a tutti. Ma sono sicuro che venderemo cara la pelle”.

Poi, sullo stadio Maradona, ha detto:

“Sì, eravamo molto emozionati, ma durante la partita non ho pensato né a Diego né allo stadio. Ieri ho visitato il murales e posso dire che Napoli continuerà a vivere seguendo il ricordo di Diego”