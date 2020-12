Champions – Non ce la fa l’Inter, i nerazzurri escono contro lo Shakhtar

Si conclude il cammino dell’Inter in Champions League. I nerazzurri non riescono a battere lo Shakhtar Donetsk e di conseguenza restano all’ultimo posto del girone, fuori da tutte le competizioni europee. Il match termina 0-0 dopo un dominio incontrastato dei nerazzurri, specialmente sul piano delle occasioni. Pericolosi Lukaku e Lautaro, sfiora il gol anche Eriksen nel finale. Gli ucraini vanno in Europa League, qualificate agli ottavi della massima competizione europea invece Real Madrid e Borussia Monchengladbach. In Spagna era arrivato il risultato sperato dalla squadra di Antonio Conte, ossia la vittoria dei blancos contro i tedeschi, ma a San Siro bisognava per forza vincere.