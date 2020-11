Il Napoli inizia il cammino in Coppa Italia. Gli azzurri, detentori della Coppa, scendono in campo contro l’Empoli di Alessio Dionisi nell’ottavo di Coppa Italia; i toscani hanno superato per 3-0 a tavolino il Brescia, che noni è presentato al campo.

Oggi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo, che ha deciso, dunque, il 3-0 a tavolino; gli azzurri affronteranno l’Empoli e sarà un sfida emozionante per alcuni ex, come Di Lorenzo e Mario Rui.