LIVE – De Luca fa il punto della situazione in Campania

Vincenzo De Luca fa il punto, come ogni venerdì, il punto della situazione in Campania riguardo l’emergenza Coronavirus. Questa la diretta testuale:

“Siamo sotto attacco: vorrei ricordare che la Campania ha subito l’intervento degli ispettori cialtroni: un’altra buffonata. Gli ispettori hanno visto 5 macchine fuori al Cotugno, dunque non c’è nulla da investigare. Aspetto ancora i rapporti di questi ispettori.

Inoltre, il Presidente degli anestesisti dicono che alcune Regioni danno dati falsi per dimostrare che le terapie intensive sono inferiori rispetto al numero reale di quelli occupati. Anche sui tamponi le Regioni mentono: noi siamo una Regione trasparente. Ma il Governo non ha mosoo un dito per controllare la veridicità dei dati.Noi vogliamo tutto alla luce del sole.

Io non commento più le zone rosse: esclusi i negozi di abbigliamento, è tutto aperto e il livello dei controlli è parii a 0. Quando parlano di zona rossa, m’indigno di brutto. Noi ci dobbiamo affodare al Padre Eterno e alla Regioni; il resto sono solo chiacchiere ed ipocrisia.

A proposito degli attcchi degli scaiacalli, la realtà ha superato le falsificazioni: ci sono delle trasmissioni tv che vogliono aumentare gli ascolti parlando di noi, anche se dicono cose false. Cambiate canale! E non fare fare ancora ascolti. Io denuncerò tutti quelli che denunciano cose false, senza fare nomi, per non dare pubblicità.

La Protezione civile ha fatto 3 bandi di personale sanitario: 2 di carattere nazionale e 1 per la Campania. L’ultimo bando ha registrato 158 risposte: su queste, ci sono arrivati 3 anestesisti. Siamo dando in numeri al lotto! I mieo dati sono certificati, quelli dei giornalisti sono falis. Neglia ltri 2 bandi, abbiamo avuto 85 medici generici su 600 richiesti. Abbiamo questo risultato! Ditemi voi se è normale.

In Campania, dunque, non è arrivato niente. Vi ricordo i dati Istat, che ci dicono che abbiamo meno operatori sanitari di tutti, nonostante la popolazione. In Campania staimo combattendo a mani nude e ringrazio i medici.

Per quanto riguardaa i soldi, non ci è arrivato nulla, tranne quello che ci è dovuto: a noi danno di meno e in Campania abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo raddoppiato in 4 mesi i posti di terapie intensive, ci sono posti letto, non abbiamo bisogno di tende, palestre o chiese. Stiamo tenendo bene e si conferma anche durante la seconda ondata che siamo la regione con meno morti.