in questa fase difficile dal punto di vista economico per le società di calcio legata all’ emergenza Covid nel Consiglio Figc di inizio novembre è stato spostato per i club il termine ultimo dal 16 novembre al primo dicembre per il pagamento degli stipendi arretrati. Gli azzurri non hanno ancora percepito stipendi da quando è iniziato il nuovo campionato, una situazione simile a tante altre squadre di serie A non esattamente tra le più piacevoli per i calciatori.

Il Napoli pagherà il primo dicembre lo stipendio di settembre e quelli di luglio e agosto verranno spalmati in maniera percentuale sulle dieci mensilità da corrispondere in questa nuova stagione agonistica 2020-2021 (un decimo della cifra, quindi, rientrerà nello stipendio di settembre che verrà pagato a inizio dicembre). Il club azzurro di De Laurentiis completerà poi l’ intero pagamento entro il termine ultimo del 16 febbraio con le mensilità di ottobre, novembre e dicembre regolarizzando tutto quanto entro i termini previsti dalla normativa federale.

Fonte: Il Mattino