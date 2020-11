CdM – Il Napoli di Gattuso è forte ma ha un problema: ecco quale

Il Corriere del Mezzogiorno analizza la stagione del Napoli di Gattuso e ne evidenzia i limiti palesati in alcune partite.

Infatti, secondo il quotidiano, quella del tecnico calabrese è una rose molto forte, una delle più forti degli ultimi anni, ma ha sempre un problema: la mentalità.

Un problema che hanno sempre palesato anche gli scorsi allenatori, a partire da Benitez. Il quotidiano parla di due principali debolezze: quella di non riuscire a vincere anche senza dare il massimo e di farsi condizionare sempre da variabili esterne, ad esempio come la situazione delle multe o gli stipendi in ritardo.