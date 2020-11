Un nostro lettore, il dottor Fabio Coscetta, ci ha mandato una foto in cui un infermiere che lotta per salvare le vite a causa del Covid-19 ha scritto dietro la tuta ‘Mertens 14‘, un’iniziativa spontanea e di cuore che MondoNapoli invita a replicare tutti. Mandate anche voi le vostre foto alla nostra pagina Facebook o Instagram per supportare i medici durante questo periodo difficile cercando di strappare anche un sorriso con la nostra squadra del cuore.