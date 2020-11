MONDO NAPOLI LIVE – Una disfatta che brucia! Abbiamo analizzato insieme le pagelle degli azzurri, l’analisi tattica e le novità di calciomercato! Questo e tanto altro ieri in diretta!

Un’altra puntata di “Mondo Napoli Live” si è conclusa con un velo di amarezza, scaturita dalla brutta sconfitta azzurra di domenica sera al San Paolo contro il Milan di Bonera.

I nostri esperti hanno aperto la discussione analizzando i dati della partita e le pagelle degli azzurri, dando ampio spazio poi anche alle valutazioni sui Top e i Flop scelti dalla redazione per questa giornata. Tutti sono stati d’accordo nell’affermare che sono stati i calciatori chiave a non aver disputato un’ottima partita, poca grinta e tanta confusione nello scacchiare azzurro.

Il dibattito è andato avanti con una serie di domande e risposte su una tematica che ha fatto riflettere in casa Napoli, ovvero attinente alle dichiarazioni di Gennaro Gattuso nel post – gara ai microfoni di Sky. Le varie opinioni degli utenti hanno contribuito a creare un dibattito interessante e variegato: i colleghi in diretta si sono interrogati sulle parole del mister e in riferimento al mancato apporto in termini di mentalità e concentrazione, un aspetto che si sta ripetendo diverse volte.

Si è lasciato poi spazio alla nostra onnipresente rubrica tattica, condotta ieri sera da Michele Cecere. In basso potrete rivedere, grazie ai ripetuti fermi immagine, l’accurata descrizione che il nostro collega ha dedicato allo studio tattica della partita.

L’ultimo talk della nostra diretta ha poi visto, come protagonista, la tematica “calciomercato”. Il nostro esperto Davide Luise ha fornito tutte le ultime novità riguardanti le prossime finestre di mercato, sia in entrata che in uscita: il Napoli spinge per il riscatto di Bakayoko e il rinnovo di Elseid Hysaj. Visto e considerato anche l’utilizzo ripetuto del 4-2-3-1, la società partenopea sta anche valutando l’innesto di un trequartista come Zaccagni dal Verona e un rinforzo in difesa come Emerson Palmieri. In uscita si dovrà capire quanto sarà forte, invece, l’interesse dell’Inter per Nikola Maksimovic e Arek Milik.

