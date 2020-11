L’edizione odierna di TuttoSport ha rivelato un retroscena della partita di giovedì in Europa League contro il Rijeka. Infatti, secondo il quotidiano, Gattuso ha deciso di rompere ogni rapporto umano con gli atleti per via della poca concentrazione di questi giorni e si rapporterà con gli azzurri solamente da atleta. Quindi, come riportato dal quotidiano, giocheranno solamente i più motivati e non ci saranno preferenze.