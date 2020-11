CdS – Mertens si può rialzare con la sua preda preferita

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parlato della crisi di Mertens che non riesce più a trovare la via del gol. Il giocatore belga però potrebbe rialzarsi già domani con la sua preda preferita. Infatti, come riportato dal quotidiano, il belga è una bestia nera del Bologna con ben undici gol in sei partite senza scordare delle due “goleade” contro i rossoblu. Infatti, il belga, si rese protagonista di una tripletta nella vittoria al Dall’Ara nel 2017 per 1-7 e di un’altra tripletta nel 2016 al San Paolo con la sconfitta del Bologna per 6-0.