PRIMA PAGINA – Gazzetta dello Sport: “STRAMILANO”

La prima pagina dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio allo scontro tra Milan e Inter con la prima in vetta e con la squadra di Conte che tenta il recupero a partire da oggi con la sfida contro il Parma. Ampio spazio anche per Ronaldo guarito dal Covid e pronto per la trasferta ligure contro lo Spezia. Spazio anche a Ranieri che ha parlato del “Derby della Lanterna” che andrà di scena questo turno domenica alle 20:45 al “Ferraris”. Spazio anche per il tennis con l’impresa di Lorenzo Sonego ce stravince contro Djokovic ed oggi punta alla finale contro Evans.