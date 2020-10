L’edizione odierna di La Repubblica ha parlato dell’infortunio di Insigne di giovedì sera contro la Real Sociedad in Europa League. Il capitano azzurro, come riportato dal quotidiano, è in condizioni ottimali e non è da escludere una sua titolarità nella partita di domani ma la decisione spetta a Gattuso. Infatti, il Mister, oggi valuterà le condizioni e deciderà per domani.