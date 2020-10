Juventus-Napoli, il Giudice Sportivo dovrebbe emettere oggi il verdetto sulla gara non disputata fra i bianconeri e gli azzurri. Inoltre spunta anche il possibile orario in cui dovrebbe arrivare la sentenza: tra le 16 e le 17 di questo pomeriggio. Tanta attesa per la sentenza, il futuro del campionato potrebbe essere deciso da questo verdetto. Lo scrive l’edizione odierna di Tuttosport.