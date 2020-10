Per portare avanti il progetto della creazione di una media-company che avrà in gestione i diritti tv, la Serie A ha scelto il consorzio di fondi guidato Cvc, con anche Advent e Fsi. Ieri, in Assemblea, la votazione: 15 voti per Cvc, altri 5, Lazio, Napoli, Atalanta, Udinese e Verona, hanno deciso di astenersi.

Per le prossime 4 settimane ci saranno trattative in esclusiva e se tutto andrà per il verso giusto, arriverà l’accordo definitivo. Sarà una commissione costituita ad hoc, composta da Agnelli, Fienga, Fenucci, De Laurentiis e Campoccia, a trattare, discutere, con i rappresentanti di Cvc. L’impianto della proposta è già stato definito, prevede un corrispettivo di 1,6 miliardi per il 10% della media-company, con un anticipo di 1,1 miliardo da versare al closing e che sarà d’aiuto ai club per dare ossigeno ai propri conti in grave sofferenza. Però, la commissione avrà come obiettivo di ottenere ancora condizioni migliori. Lo scrive il Corriere dello Sport.