La bolla del Napoli a Castel Volturno è terminata ieri. I calciatori, dopo essere stati autorizzati dall’Asl, sono tornati alle proprie abitazioni. Gennaro Gattuso, però, ha in mente un nuovo ritiro in vista del match contro l’Atalanta di sabato: restare a Castel Volturno venerdì notte per concentrarsi sui bergamaschi. Inoltre oggi e venerdì in programma altri due giri di tamponi, come prevede la prassi. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport.