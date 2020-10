Altro giro di tamponi, in casa Napoli. Il club azzurro, su Twitter, ha comunicato l’esito dei tamponi, che ha rilevato la positività di un calciatore della Primavera. In attesa il risultato per Lobotka:

“Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati stamattina ai componenti del gruppo squadra. Manca solo il tampone di Stanislav Lobotka che non è stato ancora elaborato. Risulta positivo al Covid-19 un calciatore appartenente alla rosa della Primavera”.