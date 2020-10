Rastelli: “Con Petagna e Osimhen attacco più competitivo! Su Bakayoko…”

Massimo Rastelli, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, soffermandosi sul mercato del Napoli:

“Con l’arrivo di Petagna e Osimhen, l’attacco del Napoli è diventato più competitivo. Osimhen ha le qualità per diventare un fuoriclasse, ma anche Petagna sarà utile alla causa e saprà farsi valere, perchè sa che è in una grande squadra e deve giocarsi il posto. Centrocampo? Bakayoko porterà esperienza, fisico e qualità. E’ vero che Zielinski e Fabian hanno dimostrato di saper essere in grado di giocare nel centrocampo a due, ma con Bakayoko ci sarà più scelta anche nelle rotazioni. Difesa? Finalmente c’è la tanto attesa intesa tra Koulibaly e Manolas, che hanno ottimi ricambi come Rrahmani e Maksimovic. Classifica Napoli? Lotterà sicuramente per le prime posizioni”.