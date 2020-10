UFFICIALE – Arriva la prima decisione del Giudice Sportivo su Juve-Napoli

Lo preannunciammo nella live di ieri sera ma adesso è ufficiale. Il giudice sportivo che secondo regolamento avrebbe dovuto assegnare la vittoria per 3 a 0 alla Juventus nel match non disputato di domenica sera contro il Napoli, ha rimandato la decisione. Infatti come riporta il noto giornalista sportivo, Gianluca Di Marzio nel suo portale, alla voce dove va indicato il risultato finale del match, il giudice avrebbe compilato il riquadro scrivendo “sub judice“. Il comunicato ufficiale è stato diramato pochi minuti fa.