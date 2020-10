Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo: infatti, anche il virologo si è schierato al fianco delle autorità sanitarie, dunque del Napoli. Queste le sue parole:

“La salute è la priorità di tutti. Capisco gli interessi economici del calcio, ma dobbiamo stare attenti alle situazioni epidemiologiche che cambiano di settimana in settimana. Purtroppo i calciatori devono essere prudenti, magari non vivere in una bolla, ma essere responsabili“

Poi, entrando sullo specifico, Pregliasco ha parlato anche di Juve-Napoli e della quarantena soft:

“I calciatori sono cittadini: per cui, se hanno avuto dei contatti con positivi devono stare in isolamento per quindici giorni. E’ giusto aver rinviato la partita: il Napoli ha fatto bene ad isolare i positivi, ma occorre che siano distanziati. Inoltre, per costruire e preparare un ritiro protetto, occorre qualche giorno e bisogna dare tempo alla società; comunque, non giocare Juve-Napoli ha spezzato il propagarsi dei contagi e la nascita di nuovi focolai”.