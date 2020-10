Come riportato da Sky, la Juventus non cambierà il suo programma di oggi. Alle 11 la squadra allenata da Andrea Pirlo scenderà in campo per la rifinitura e questa sera sarà all’Allianz Stadium. Nonostante il Napoli non partirà per Torino, la squadra bianconera continuerà a preparare questa partita come se si dovesse giocare.