Aurelio De Laurentiis è pronto allo scontro con le Lega di Serie A. Infatti come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport‘ ADL non ha intenzione di giocasre la partita contro i bianconeri, nonostante la Lega Calcio gli abbia intimato il contrario. Qui l’approfondimento della rosea:

“La Lega è decisa ha intimato di far disputare la partita e la Juventus, questa stasera, si presenterà regolarmente in campo con l’arbitro. Se non dovessero esserci ulteriori novità nelle prossime ore, Daniele Doveri, l’arbitro designato, attenderà i primi 45 minuti e poi prenderà atto dell’assenza dell’avversario. ADL è a stretto contatto con Mattia Grassani, il legale del club partenopeo, col quale studierà la strategia giusta per avviare una battaglia legale all’eventuale decisione del Giudice sportivo. Ieri sera, lo stesso De Laurentiis, ha inviato una Pec alla Figc, alla stessa Lega Calcio, al Giudice sportivo e alla Juventus, allegando le tre comunicazioni di cui due della Asl e una dell’assessorato regionale alla Sanità, inviate al calcio Napoli, con le quali è stato imposto l’isolamento fiduciario di staff e squadra.”