Mancano cinque giorni alla fine del mercato, ma non è da escludere un colpo a centrocampo nelle ultime ore. Lo riporta l’edizione di Repubblica, che sottolinea la possibilità di comprare qualcuno in prestito per la scarsa liquidità senza la cessione di Kalidou Koulibaly.

Piace Bakayoko, che è richiesto fortemente da Milan e PSG. Altra pista sarebbe quella che porta a Soumarè del Lille ma i transalpini chiedono ben 30 milioni.