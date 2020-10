L’Inter domina e porta a casa tre punti facili contro il Benevento. L’Atalanta vince 4-1 a Roma con la Lazio, dimostrandosi una squadra ostica anche quest’anno. Lo riporta la prima pagina de Il Corriere dello Sport.

In alto spazio all’annuncio dei tamponi negativi in casa Napoli, con il secondo giro che verrà effettuato proprio oggi. Si deve decidere per Genoa-Torino, ma si potrebbe andare verso la sospensione.