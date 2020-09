Il San Paolo ospiterà 1000 spettatori per Napoli-Genoa, infatti la regione ha firmato una delibera in cui acconsente 1000 spettatori per la sfida di domenica. Sarà aperto anche il “Ciro Vigorito” per Benevento-Inter del 30 settembre, recupero della prima giornata di campionato. Di seguito l’ordinanza firmata dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca:

“E’ consentita la partecipazione del pubblico alle partite di calcio professionistico di serie Ain programma sul territorio campano nei giorni 27 settembre 2020 e 30 settembre 2020 entro il limite massimo di n. 1000 spettatori, a condizione del pieno rispetto – da parte delle società, dei gestori e degli utenti- delle seguenti disposizioni, dettate dall’art.1, comma 6,

lett. e) del DPCM 7 agosto:la presenza di pubblico è consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei

quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a

sedere, per l’intera durata dell’evento, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia

frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che, in

base alla disciplina vigente, non sono soggette a distanziamento interpersonale. Dette

persone potranno sedere accanto, salvo l’obbligo di mantenere il distanziamento di

almeno un metro dagli altri spettatori; obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e divieto di ingresso ove la

temperatura sia superiore a 37,5 C°;obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto;

nonché delle seguenti ulteriori prescrizioni:obbligo di assicurare la presenza di dispenser di gel e/o soluzioni igienizzanti,

subordinando l’accesso alla previa igienizzazione delle mani; divieto di assistere all’evento da postazioni in piedi;vendita di biglietti esclusivamente on-line e/o in prevendita per evitare code e assembramenti alle biglietterie che dovranno essere chiuse al momento dell’evento; registrazione, nel rispetto della normativa sulla privacy, dei dati relativi agli acquirenti e

conservazione per almeno 14 gg. degli elenchi nominativi di coloro che hanno acquistato

i biglietti, rendendoli pagina disponibili, su richiesta, alle strutture sanitarie in caso di

necessità di svolgere attività di contact-tracing; pianificazione di un numero congruo di varchi per l’accesso del pubblico così da evitare assembramenti nel momento del controllo temperatura e biglietti;divieto di introdurre all’interno del palazzetto striscioni, bandiere o altro materiale;divieto di contatto fra giocatori e spettatori alla fine della partita; scaglionamento a gruppi degli spettatori nella fase di deflusso al termine dellamanifestazione tramite un programma definito, diffuso dallo speaker e coordinato dal personale di vigilanza accuratamente formato;presenza di un servizio di steward con il compito di assistere il pubblico e controllare il rispetto delle misure comportamentali; non è consentita l’attività di bar, bouvette, distributori automatici“.