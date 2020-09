Fulvio Collovati, ex giocatore campione del mondo nel 1982, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb della situazione in serie A all’inzio del campionato: “L’Inter ha una squadra competitiva e per me è in pole per lo scudetto insieme alla Juventus. Dietro vedo il Napoli ma anche il Milan può dare fastidio. Pronostico l’inter in pole con la juventus ed il Napoli a seguire e con il Milan in zona Champions”.