Koulibaly, non si esclude la permanenza in azzurro: trattativa bloccata

STando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, potrebbe esserci un clamoroso ribaltone nella situazione legata a Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, che fino ad ora sembrava quasi certo di dover passare al Manchester City, ora non è iù sicuro della sua partenza. Il centrale ha ancora tre anni di contratto ed è parte integrante del progetto degli azzurri. Al momento, la trattativa con il club inglese non si sblocca, perchè Aurelio De Laurentiis non scende sotto i 75 milioni di euro e la società del Manchester City non sembrerebbe voler arrivare a quella cifra.