De Laurentiis favorisce l’esperimento tifosi: sugli spalti 1280 persone

Ieri, per la prima volta dopo il lockdown a causa del Coronavirus, i tifosi sono tornati sugli spalti per il triangolare amichevole del Napoli contro Aquila e Castel di Sangro. Si è trattato di un vero e proprio esperimento, come riferisce La Gazzetta dello Sport, voluto dallo stesso Aurelio De Laurentiis, il quale ha parlato con le autorità competenti, che si è rivelato vincente. Lo stadio era di 7500 posti e ieri ne sono stati resi disponibili 1280, ma è stata una prova che ha permesso di riavvicinare i tifosi alla propria squadra e seguirla di nuovo da vicino.