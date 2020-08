Come riferito da Il Mattino, Gennaro Gattuso è sceso in campo personalmente per cercare di risolvere la questione legata al rinnovo di Nikola Maksimovic. Il difensore serbo fino a qualche mese fa sembrava essere convinto di rinnovare, ma poi ha fatto un brusco dietrofront dopo i tagli proposti dalla società. Adesso, però, è lo stesso tecnico calabrese a scendere in campo per cercare di trovare un accordo tra il difensore e la società e far sì che il rapporto tra i due continui.