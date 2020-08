Oggi, alle ore 19 è andato in onda il tg di MondoNapoli Live. Per chi si fosse perso il nostro telegiornale, può cliccare qui e rivedere la puntata intera.

Nella prima parte, la discussione è partita dal ritiro di Castel Di Sangro e dal clima positivo che si respira in ritiro. I nostri esperti hanno sottolineato l’importanza di avere un gruppo unito e coeso per affrontare la stagione futura e hanno commentato il primo goal del neo acquisto Osimhen.

Nella seconda parte, i nostri esperti hanno analizzato le parole di oggi di De Laurentiis, Gattuso e Giuntoli. I nostri esperti hanno commentato l’ipotesi del 4-2-3-1 e del cambio modulo, mentre dopo hanno parlato delle parole di De Laurentiis su Koulibaly e una sua possibile cessione e delle parole del patron sul mercato azzuuro, sia in entrata sia in uscita. Inoltre hanno commentato le parole del mercato di Giuntoli, che ha fatto intendere che il sostituto di Callejon possa già essere in rosa.

Dopo la pubblicità, si è parlato di calciomercato: oggi ADL ha annunciato il rinnovo di Zielinski in conferenza. Inolte il patron ha detto che ci sono 11 esuberi che i partenopei devono piazzare: i partenti sono Allan, Koulibaly, Llorente, Gaetano, Luperto, Ounas, Milik, Ghoulam, Younes, Ciciretti, Tutino e Machach. Allan è sempre più vicino all’Everton; i Toffees offrono 30 milioni + 5 di bonus, mentre il Napoli vuole 35 milioni fissi. KK non partirà fin quando non arriverà un’offerta da 70 milioni. Milik in bilico tra Juventus e Roma, ma De Laurentiis chiede 50 milioni di euro. Gaetano a breve rinnoverà con il Napoli, poi tornerà in prestito alla Cremonese. Tutino può andare al Sassuolo in un ipotetico scambio con Boga.

Infine, i nostri esperti hanno messo Insigne e Callejon nella top11 come esterni più votati; ora i nostri utenti dovranno solo votare la punta centrale.