Triplo asse di mercato da brividi, quello ipotizzato dal quotidiano inlglese Daily Mail che – nell’edizione odierna – prospetta una tripla offerta da parte dell’Everton per Allan, Maksimovic e Lozano del Napoli.

I ‘toffes‘, allenati dall’ex azzurro Carlo Ancelotti, avrebbero ormai in pugno il centrocampista verdeoro (ormai prossimo al trasferimento) ma sarebbero disposti ad alzare la posta e portare a Goodison Park anche il messicano ex Psv ed il centrale serbo, già in procinto di essere ceduto.

Un’operazione, quella prospettata oltremanica, che potrebbe arricchire non poco le casse azzurre. Come sostenuto nell’edizione odierna de Il Mattino, infatti, l’Everton sarebbe pronto a passare da 38 a 40 i milioni da offrire a De Laurentiis per avere il centrocampista classe ’91 che – nel frattempo – ha già accettato il trasferimento con la relativa offerta economica.

Non ancora nota l’offerta che il club inglese avrebbe prospettato alla dirigenza azzurra per aggiungere anche Lozano nell’operazione, mentre si parla di almeno 15 milioni per intavolare la trattativa per Nikola Maksimovic.