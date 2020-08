Situazione di stallo in casa Napoli per l’acquisto di Jeremie Boga. L’attaccante classe ’97 è attualmente al Sassuolo nonostante il diritto di ‘recompera‘ del Chelsea che – al momento – non ha palesato le proprie intenzioni.

Il franco-ivoriano è sul taccuino di diversi club europei ma, secondo l’andamento delle ultime settimane, sembrava essere tendenzialmente più vicino ai radar partenopei. Ciononostante, considerato anche l’interesse che la dirigenza azzurra sta rivolgendo al pacchetto difensivo, sembrerebbe essere prepotente l’intromissione dell’Atalanta di Percassi sul gioiellino del Sassuolo.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, infatti, i bergamaschi potrebbero cambiare una delle proprie pedine offensive ed offrire una cospicua somma per il cartellino di un attaccante che all’attivo vanta 11 reti in 34 gare di Serie A.