Alle 19:30 il Napoli scende in campo contro la Spal al San Paolo. Secondo quanto riferito da Sky Sport, Gattuso è pronto ad affidarsi al turnover. Pronti sette cambi rispetto all’ultima partita contro il Verona. Meret torna tra i pali, in difesa c’è il rientro di Manolas che concederà un turno di riposo a Koulibaly. A centrocampo torneranno titolari Fabian, Lobotka ed Elmas. In avanti il tridente con Insigne, Mertens e Callejon.