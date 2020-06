Josè Callejon lascerà il Napoli al termine dell’attuale stagione sportiva. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport, il ds Giuntoli starebbe seriamente pensando a Cengiz Under, attaccante della Roma, come sostituto dello spagnolo:

“In prima fila c’è il Napoli che sta spingendo per prendere Under, tutto vero e confermato. Callejon resterà sicuramente altri due mesi a Napoli ma andrà via a fine stagione e così porterebbe il turco in cima alla lista di Gattuso, di fatto rendendolo il sostituto dello spagnolo. Il tutto in attesa di capire, ovviamente, se Napoli e Roma troveranno l’accordo: la trattativa è pronta, il Napoli vuole Cengiz“.